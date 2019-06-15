Московская поликлиника впервые получила международный статус ВОЗ и ЮНИСЕФ

Москва, 15 июня. Детская поликлиника №133 в российской столице получила статус Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Детская поликлиника №133 получила международный статус #ВОЗ #ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку». Это значит, там уделяют большое внимание грудному вскармливанию малышей», — отметил градоначальник.

По его словам, такой статус Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН имеют девять роддомов в Москве, а поликлиника получила его впервые.

Ранее сообщалось, что Собянин открыл движение по первому участку Некрасовской линии московского метрополитена. Заработали станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка».