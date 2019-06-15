Московское метро предупредило об ограничениях на вход и выход из-за концерта Muse

Москва, 15 июня. Московский метрополитен предупредил об ограничениях на вход и выход на станциях, расположенных рядом со стадионом «Лужники», из-за концерта британской рок-группы Muse.

«Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях метро, расположенных рядом с СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода», — говорится в сообщении московского метрополитена в Twitter.

При этом представители столичного метро просят пассажиров выполнять требования сотрудников полиции и метро, а также соблюдать порядок.

Также рекомендуют приобретать билеты на обратную поездку в метро заранее.

Концерт группы Muse пройдет в московских «Лужниках» 15 июня в 19.00 в рамках мирового турне. Британцы представят свой новый альбом Simulation Theory.