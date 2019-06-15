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Массовое ДТП с пострадавшим парализовало движение на МКАД

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Массовое ДТП с пострадавшим парализовало движение на МКАД

Москва, 15 июня. Массовое ДТП произошло на 24-м километре МКАД в Москве, есть пострадавшие. 

По последним данным, пят машин столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге. В настоящее время движение в районе аварии ограничено, но не перекрыто. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Один человек получил травмы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстояотельства случившегося ДТП.

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Автор: Сергей Петров
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