Массовое ДТП с пострадавшим парализовало движение на МКАД

Москва, 15 июня. Массовое ДТП произошло на 24-м километре МКАД в Москве, есть пострадавшие.

По последним данным, пят машин столкнулись на Московской кольцевой автомобильной дороге. В настоящее время движение в районе аварии ограничено, но не перекрыто. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Один человек получил травмы. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстояотельства случившегося ДТП.