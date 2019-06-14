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Легкомоторный самолет рухнул в поле в Подмосковье

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Легкомоторный самолет рухнул в поле в Подмосковье

Москва, 14 июня. Легкомоторный самолет упал в поле в Солнечногорске, пострадал один человек, сообщает региональное управления МЧС РФ.

В 21.35 в пятницу спасателям поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в городском округе Солнечногорск, между деревнями Климово и Тимофеево.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что самолет упал в поле. На борту находился один человек — пилот воздушного судна. При жесткой посадке самолет не загорелся, и не вытекло топливо.

Пилот получил травмы. Подробнее о его состоянии пока не сообщается.

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Автор: Олеся Волкова
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