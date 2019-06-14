Москвичам пообещали скорое возвращение жаркого лета

Москва, 14 июня. Жаркая погода с температурой воздуха выше 25 градусов тепла, которая характерна для июля, однако наблюдалась в текущем месяце, вернется в Москву в скором времени — уже с 17 июня. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что в столице в настоящее время установилось настоящее, свежее лето. Ночью температура воздуха составляет около 10 градусов выше нуля, днем — 20–22 градуса тепла.

Вильфанд уточнил, с 14 июня столбики термометра в столице будут показывать 24–26 градусов выше нуля, однако со второй половины дня начнутся кратковременные и умеренные дожди, поэтому 15 июня москвичам стоит ожидать 20–22 градусов тепла, 16 июня — 22–24 градуса.

Однако уже с начала следующей недели он пообещал москвичам возвращение жаркого лета.

«С понедельника [17 июня] мы снова начнем возвращаться в июльскую погоду, будет около 25 градусов и выше», — цитирует его ТАСС.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, 18 июня температура в Москве может подняться до 28 градусов, 19 июня — до 30 градусов выше нуля.

Напомним, что Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе на 14 июня из-за высокой вероятности стихийных бедствий. В пятницу метеорологи пообещали облачную погоду с прояснениями, в отдельных районах Москвы, по их данным, пройдет дождь. Ожидается также гроза, ветер подует с запада со скоростью до 10 метров в секунду.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл первый в столице тоннель для автомобилей и поездов метро.