Составлен топ-10 самых загруженных по пятницам дорог в Москве

Москва, 14 июня. Центр организации дорожного движения составил топ-10 магистралей среди дачников в Москве. Об этом говорится в официальном микроблоге в Twitter ЦОДД.

В список вошли Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе. Трассы оказались самыми загруженными по пятницам во второй половине дня.

Также в рейтинг попали Ленинский проспект, Ленинградское и Варшавское шоссе, проспект Маршала Жукова, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе, Липецкая улица, Рублевское, Дмитровское и Каширское шоссе. Об этом пишет РИАМО.

Соответствующее исследование провела интеллектуальная транспортная система в период с 15.00 до 00.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который включает освещенный автомобильный и метротоннель.