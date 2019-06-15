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Замминистра обороны РФ открыл памятник военным медикам в Москве

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Замминистра обороны РФ открыл памятник военным медикам в Москве

Москва, 15 июня. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов открыл памятник военным медикам в сквере Центрального военного клинического госпиталя им. П. В. Мандрыка в Москве. Мероприятие состоялось в преддверии Дня медицинского работника, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Этот памятник дань уважения за те подвиги, которые совершают военные врачи в мирное и военное время. Роль военного врача во все времена нельзя недооценивать. Эти люди, порой жертвуя своей жизнью вытаскивали с поля боя своих раненных товарищей», — заявил Иванов во время открытия памятника, приуроченного к столетию работы госпиталя им. П. В. Мандрыка.

Скульптурная композиция состоит из трех частей — фигур военных медиков разных эпох, сестры милосердия времен Гражданской войны и военных врачей начала Великой Отечественной войны и нашего времени.

Выступая на мероприятии, начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин напомнил, что профессия медицинского работника требует сострадания к людям, ответственности и необходимости учиться в течение всей жизни.

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Автор: Катерина Михайлиди
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