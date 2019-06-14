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Крышу исторического здания тушили на Пречистенке в Москве

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Крышу исторического здания тушили на Пречистенке в Москве

Москва, 14 июня. Пожарные локализовали возгорание в историческом здании на улице Пречистенка в центре Москвы, об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

«В 11.35 пожар локализован на площади 200 квадратных метров», — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что сведений о пострадавших не поступало. Очевидцы отмечают, что огонь потушен, но из-под крыши до сих пор валит сильный дым.

В МЧС также сообщили, что тушением пожара руководит начальник столичного главка МЧС Илья Денисов. На месте работают 12 единиц техники и 40 огнеборцев. Стоит отметить, что загоревшееся здание находится по соседству со столичным главком МЧС РФ.

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Автор: Сергей Петров
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