Электричка насмерть сбила двух человек в Москве

Москва, 13 июня. Следственные органы проводят проверку по факту гибели двух мужчин в районе станции «Яуза», говорится в сообщении Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел около 15.50, двое мужчин получили смертельные травмы, попав под электричку сообщением Пушкино — Москва. Правоохранители устанавливают личности погибших.

На месте ЧП находятся следователи, организована проверка по факту происшествия, пишет РИАМО. Ранее сообщалось, что в Московской области электричка протащила по платформе зажатую в дверях женщину.

На станции «Каланчевская» погиб мужчина, который попытался взобраться на перрон прямо перед поездом. Электричка сбила неосторожного пешехода.