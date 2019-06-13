Собянин открыл первый в Москве тоннель для автомобилей и поездов метро

Москва, 13 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел второй участок дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, который включает освещенный автомобильный и метротоннель.

Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, Собянин отметил скорость строительства. Участок был построен всего за два года.

Градоначальник подчеркнул, что в составе трассы имеется уникальное инженерное сооружение — метротоннель и тоннель для машин протяженностью более двух километров. Новый участок значительно улучшит дорожную сеть города и разгрузит прилегающие трассы.

Он также поможет увеличить транспортную доступность Новой Москвы, подчеркнул Собянин. Как отмечает KP.Ru, дорога продублирует южную часть МКАД.

Ранее мэр столицы открыл четыре станции метро Некрасовской линии.Остальные четыре станции заработают к 2020 году, строительство идет полным ходом.