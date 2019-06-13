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Охранник московского клуба избил чемпиона по бальным танцам

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Охранник московского клуба избил чемпиона по бальным танцам

Москва, 13 июня. Охранник московского клуба «Джипси» на Болотной набережной избил 20-летнего спортсмена Андрея Выслоуха.

Инцидент произошел ночью 8 июня, когда призер соревнований по бальным танцам вместе с друзьями отдыхал в клубе. На следующий день у москвича резко ухудшилось здоровье.

Скорая доставила пострадавшего в клиническую больницу №7. Медики диагностировали посттравматическую субдуральную гематому.

По словам источника в правоохранительных органах, чемпион получил несколько ударов по голове. Полиция проводит проверку по факту происшествия, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что бывшую супругу актера Армена Джигарханяна избили в прямом эфире на канале НТВ. На Виталину Цымбалюк-Романовскую напала Элина Мазур.

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Автор: Ирина Селезнева
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