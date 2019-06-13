«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве на 14 июня

Москва, 13 июня. Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе на 14 июня из-за высокой пожароопасности.

Погода представляет потенциальную опасность, есть вероятность стихийных бедствий. В пятницу погода будет облачной с прояснениями, в отдельных районах Москвы пройдет дождь.

Ожидается гроза, ветер подует с запада со скоростью до 10 метров в секунду. Ранее сообщалось, что 13 июня в российской столице будет сухо и прохладно. Столбики термометров поднимутся до отметки 20-22 градуса тепла.