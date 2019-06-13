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Налетчик с пистолетом ограбил банк на юге Москвы

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Налетчик с пистолетом ограбил банк на юге Москвы

Москва, 13 июня. Налетчик с пистолетом ограбил банк на Варшавском шоссе. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Собеседник ФАН уточнил, что точный размер ущерба устанавливается, но уже сейчас он может подтвердить, что речь идет о «крупной сумме». О нападении в полиции сообщили в 09.06. По словам обративших сотрудников кредитно-финансовой организации, в руках налетчика был "предмет, похожий на пистолет".

В настоящее время грабителя ищут. Устанавливаются все обстоятельства нападения.

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Автор: Игорь Федоров
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