Эксперт рассказала, как выбрать вкусную и полезную клубнику
Москва, 13 июня. Москвичам рассказали, как правильно выбирать клубнику. По словам начальника управления Государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозпродукции Екатерины Чердаковой, надо покупать только сухие ягоды.
Сезон продажи клубники в Москве начинается в июне, но ягоду стоит покупать не раньше середины месяца. В первую очередь, обратите внимание на внешний вид клубники, отмечает издание «Вечерняя Москва».
Ягоды должны быть сухими — влага на поверхности клубники говорит о неправильных условиях хранения продукта. Она также может свидетельствовать о порче ягоды.
Если все это время клубника находилась в холодильнике, а потом ее выставили на продажу, она очень быстро испортится. Екатерина Чердакова добавила, что кроме клубники можно покупать малину, смородину, чернику и другие ягоды.
Они созревают не раньше августа, в этих ягодах содержится много витаминов и полезных микроэлементов, пишет РИА Новости. Ранее экксперты рассказали, сможет ли Россия прокоморить своих граждан без импортных продуктов питания.