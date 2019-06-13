Танцевальный сезон откроют на ВДНХ 15 июня

Москва, 13 июня. Более двух десятков бесплатных танцевальных мастер-классов проведут на ВДНХ в честь юбилея выставки, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Открытие танцевального сезона состоится 15 июня. В пресс-службе ВДНХ отметили, что опытные танцоры покажут москвичам и гостям города движения самбы, румбы, джайва, ча-ча-ча и аргентинского танго.

Есть специальная программа для любителей бальных танцев. Инструкторы помогут освоить элементы фокстрота и вальса. Одновременно посетить мастер-класс на одной площадке могут до ста человек, регистрация не требуется, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что столичный департамент культуры проводит проект «КультЛето». Москвичей приглашают на мастер-классы по написанию сценариев, игре на барабанах, для детей подготовили интересные образовательные мастер-классы.