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Синоптики опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

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Синоптики опровергли данные о похолодании до одного градуса в Москве

Москва, 13 июня. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прокомментировал информацию о том, что в российской столице похолодает до 1 градуса тепла.

В СМИ появилась информация, что в ночь на 14 июня в Москве температура воздуха опустится до 1 градуса. По словам Евгения Тишковца, это «дезинформация», отмечает РИА Новости.

Он пояснил, что в ночное время суток столбики термометров будут на уровне 8-10 градусов тепла. Для столичного региона такая температура воздуха довольно низкая.

Синоптики сообщили, что в середине недели в Москве резко похолодало. После жары в столицу наконец пришла прохлада.

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Автор: Ирина Селезнева
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