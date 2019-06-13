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Москвичам пообещали сухую прохладную погоду 13 июня

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Москвичам пообещали сухую прохладную погоду 13 июня

Москва, 13 июня. Сухая прохладная погода пришла в столичный регион, столбики термометров покажут 20-22 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем ождается переменная облачность, без осадков. В Московской области столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов, ветер подует со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет нормальным и составит 757 мм ртутного столба. 13 июня по-прежнему действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за угрозы природных пожаров, передает «МИР 24».

Ранее сообщалось, что метеорологи опровергли информацию о похолодании в столичном регионе до 1 градуса тепла.

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Автор: Ирина Селезнева
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