Документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы в Москве

Москва, 13 июня. Медицинские рукописные документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Реставрация семи корпусов медицинского учреждения началась в январе 2019 года. В общей сложности в больнице 15 корпусов, часть из них является объектами культурного наследия столицы.

Найденные документы хорошо сохранились, они были написаны на качественной бумаге пером и чернилами. Артефакты долгие годы хранились в экстремальных условиях, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее столичные власти сообщили, что планируется реставрация особняка в стиле модерн на проспекте Мира. Здание построили в первой половине XIX века.