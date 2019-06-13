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Документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы в Москве

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Документы конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы в Москве

Москва, 13 июня. Медицинские рукописные документы  конца XIX века нашли во время реставрации Яузской больницы, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Реставрация семи корпусов медицинского учреждения началась в январе 2019 года. В общей сложности в больнице 15 корпусов, часть из них является объектами культурного наследия столицы.

Найденные документы хорошо сохранились, они были написаны на качественной бумаге пером и чернилами. Артефакты долгие годы хранились в экстремальных условиях, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее столичные власти сообщили, что планируется реставрация особняка в стиле модерн на проспекте Мира. Здание построили в первой половине XIX века.

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Автор: Ирина Селезнева
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