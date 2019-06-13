Москва, 13 июня. С 13 на 14 июня в Москве и Подмосковье температура воздуха опустится до плюс одного градуса. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

Москвичей предупредили о резком похолодании. Снижение температуры до одного градуса ожидается в ночь с четверга на пятницу. Оно произойдет лишь местами, в Московской области в основном температура воздуха будет около 5-10 градусов. В самой российской столице температура понизится до десяти градусов.

Ранее Гидрометцентр рассказал, каким будет лето в 2019 году. В июне нестандартно теплая погода будет наблюдаться на юге Приволжского и Южного округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, на западе Якутии и Приморья.

В середине лета особенно высокие температуры ожидаются на юге страны. По мнению синоптиков, в Сибири летние температуры могут превысить прошлогодние значения. Теплый август ожидается в Центральной России и на Северо-Западе. Также Гидрометцентр прогнозирует теплое начало осени в европейской части РФ.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, летом температура должна быть близкой к температурной норме, несмотря на довольно холодный апрель.

«По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето: температура будет около и выше нормы», — отметил Вильфанд.

Между тем, многие специалисты считают, что все прогнозы на лето пока очень условны. По словам заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Российской Федерации Анатолия Цыганкова, «это долгосрочный прогноз, и он очень приблизительный».

«Если про температуру говорить (в Московском регионе, Московской области) — да, как сказал Роман Менделевич, все правильно, — сообщил Цыганков. — В целом около нормы».

Точные прогнозы даются только на ближайшие семь дней, о чем заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она указала на то, что только в общих чертах можно сказать о более длительных периодах, таких как предстоящее лето.

Таким образом специалисты, комментируя прогноз Гидрометцентра на лето, сошлись во мнении, что «все очень условно».