Москва, 12 июня. Депутат Мосгордумы Михаил Антонцев заявил, что представители оппозиции игнорируют освобождение журналиста Ивана Голунова и решили испортить москвичам празднование Дня России.

11 июня глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования в отношении Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в распространении наркотических веществ. Обвинения с журналиста сняли, его освободили из-под домашнего ареста.

Полицейских, которые задержали сотрудника СМИ, отстранили от работы на время проведения служебной проверки. Активисты и коллеги планировали провести 12 июня акцию в поддержку Голунова, однако эта необходимость отпала.

Представители либеральной общественности, сторонники блогера Алексея Навального не отказались от идеи публичной акции, несмотря на освобождение журналиста. По мнению Михаила Антонцева, для них важно «засветиться».

«Они (оппозиция) не видят и не слышат, что делают в этой ситуации органы власти. Для них этот митинг является поводом в очередной раз засветить себя», — сказал депутат, его слова цитирует NewInform.

Оппозиция игнорирует действия властей, направленные на достижение справедливости, что показала история с Голуновым. Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что дело Голунова подтвердило — государство и общественные институты сработали, как единый организм.