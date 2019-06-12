Десятки парков и станций метро в Москве проверяют из-за угрозы взрыва

Москва, 12 июня. Правоохранители проверяют 12 станций метро и 11 парков Москвы после сообщений об угрозе минирования, рассказал представитель экстренных служб.

Сообщения об угрозе взрыва в местах с массовым пребыванием людей поступили анонимно. Эвакуацию пассажиров и сотрудников московского метрополитена не проводили, пишет РИА Новости.

Новая волна звонков о минировании началась в России с начала 2019 года. Она затронула школы, больницы, аэропорты, вокзалы, жилые дома в разных регионах страны.

Сообщения о минировании не подтверждаются. Ранее сообщалось, что с начала июня в Москве неоднократно проверяли телецентр «Останкино» после электронных писем об угрозе минирования.

В России в 2017 году ужесточили наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.