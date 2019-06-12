«Оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Москве на 13 июня

Москва, 12 июня. Гидрометцентр России продлил «оранжевый» уровень погодной опасности в столичном регионе на 13 июня.

Погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий, отмечается в собщении. Днем 13 июня в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха составит 20-22 градуса тепла.

В Подмосковье столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла. Ранее сообщалось, что в День России в столице будет стоять жаркая погода, термометры покажут до 30 градусов тепла. Во второй половине дня ожидаются дожди с грозой.