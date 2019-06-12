Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Собянин оценил вклад Москвы в процветание России

375
0 Оставить комментарий

Собянин оценил вклад Москвы в процветание России

Москва, 12 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России, отметив, что достижения столицы — это большой вклад в процветание страны.

День России является одним из самых молодых государственных праздников. Сергей Собянин назвал Москву центром политической, экономической и культурной жизни страны.

Благодаря достижениям Москвы и других городов процветает Россия, написал градоначальник в Twitter. Он пожелал москвичам добра, благополучия и успехов.

«С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!» — поздравил Собянин.

Ранее сообщалось, что столичные власти сделали бесплатными парковки в День России. Москвичей пригласили в парки, где для них подготовили масштабную праздничную программу с концертами, конкурсами, мастер-классами для детей.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров