Собянин оценил вклад Москвы в процветание России

Москва, 12 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем России, отметив, что достижения столицы — это большой вклад в процветание страны.

День России является одним из самых молодых государственных праздников. Сергей Собянин назвал Москву центром политической, экономической и культурной жизни страны.

Благодаря достижениям Москвы и других городов процветает Россия, написал градоначальник в Twitter. Он пожелал москвичам добра, благополучия и успехов.

«С праздником, самая большая и самая красивая страна на Земле!» — поздравил Собянин.

Ранее сообщалось, что столичные власти сделали бесплатными парковки в День России. Москвичей пригласили в парки, где для них подготовили масштабную праздничную программу с концертами, конкурсами, мастер-классами для детей.