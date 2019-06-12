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Парковки в Москве сделали бесплатными в День России

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Парковки в Москве сделали бесплатными в День России

Москва, 12 июня. В столице в День России припарковать автомобиль можно бесплатно, водители смогут оставить свой транспорт на любой улице, включенной в зону городского парковочного пространства.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Столичные парки пригласили москвичей отпраздновать День России и подготовили масштабную развлекательную программу.

Доехать до концертных площадок можно на личном транспорте. Парковки будут бесплатными. Власти столицы отмечают, что отмена платы за парковку не отразится на дорожной ситуации, в праздничные дни интенсивность движения снижается, пишет РИАМО.

Ранее в ЦОДД Москвы напомнили автомобилистам об ограничении движения транспорта на некоторых улицах в центре города. Это связано с проведением праздничных мероприятий.

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Автор: Ирина Селезнева
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