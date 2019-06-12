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Происшествия

СК РФ начал проверку после обнаружения головы женщины в московском пруду

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СК РФ начал проверку после обнаружения головы женщины в московском пруду

Москва, 12 июня. Человеческие останки нашли в пруду на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении СК РФ по региону.

Инцидент произошел вечером 11 июня. Следственные органы начали проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

По предварительным данным, останки принадлежат женщине, передает «360». Правоохранители осматривают место происшествия, останки передали на экспертизу для установления причины смерти, пишет «Вечерняя Москва».

Как отмечает РЕН ТВ, отрезанную голову женщины нашли прохожие возле Дмитровского шоссе. Ранее сообщалось, что в земле на улице Остоженка в Москве обнаружили человеческие кости.

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Автор: Ирина Селезнева
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