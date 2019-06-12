Движение в центре Москвы ограничат в День России

Москва, 12 июня. Столичных автомобилистов предупредили об ограничении движения транспорта в центре Москвы в День России, об этом говорится в сообщении ЦОДД.

Улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая, площадь Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост перекроют с 12.00 до окончания праздничных мероприятий, передает «360».

С 12.15 вступят в силу ограничения по Кремлевской и Москворецкой набережной, пишет издание «Вечерняя Москва». Сотрудники ЦОДД порекомендовали водителям учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать поездки.

12 июня в стране отмечают День России, москвичей пригласили провести праздник в столичных парках. Для них подготовили большую программу с конкурсами, мастер-классами, концертами.