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Движение в центре Москвы ограничат в День России

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Движение в центре Москвы ограничат в День России

Москва, 12 июня. Столичных автомобилистов предупредили об ограничении движения транспорта в центре Москвы в День России, об этом говорится в сообщении ЦОДД.

Улицы Ильинка, Варварка, Москворецкая, площадь Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост перекроют с 12.00 до окончания праздничных мероприятий, передает «360».

С 12.15 вступят в силу ограничения по Кремлевской и Москворецкой набережной, пишет издание «Вечерняя Москва». Сотрудники ЦОДД порекомендовали водителям учитывать дорожную ситуацию и заранее планировать поездки.

12 июня в стране отмечают День России, москвичей пригласили провести праздник в столичных парках. Для них подготовили большую программу с конкурсами, мастер-классами, концертами.

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Автор: Ирина Селезнева
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