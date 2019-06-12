Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Зеленограде

Москва, 12 июня. В жилом доме в Зеленограде прозошел пожар, пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня, на место происшествия прибыли оперативные службы. Спасатели приступили к пожаротушению, огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

Трех человек эвакуировали из горящей квартиры. Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Пожар был полностью ликвидирован в 00.10, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве сохраняется жаркая погода. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы природных пожаров.