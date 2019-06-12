Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Зеленограде

176
0 Оставить комментарий

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Зеленограде

Москва, 12 июня. В жилом доме в Зеленограде прозошел пожар, пострадали два человека, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 12 июня, на место происшествия прибыли оперативные службы. Спасатели приступили к пожаротушению, огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

Трех человек эвакуировали из горящей квартиры. Двум пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. Пожар был полностью ликвидирован в 00.10, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве сохраняется жаркая погода. В столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за угрозы природных пожаров.

infox - new
Автор: Ирина Селезнева
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров