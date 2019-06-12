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Москвичей предупредили о жаркой погоде с дождем в День России

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Москвичей предупредили о жаркой погоде с дождем в День России

Москва, 12 июня. В российской столице ожидается жаркая погода, возможны дожди, температура воздуха составит 30 градусов тепла.

В День России в Москве сохранится жаркая погода. В Московской области столбики термометров покажут 25-30 градусов. Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди.

В некоторых районах возможна гроза, пишет РИАМО. Атмосферное давление будет пониженным и составит 749 мм ртутного столба. Северный ветер подует со скоростью до 15 метров в секунду.

Специалисты предупредили, что такая погода неблагоприятна для людей с проблемами сердца. У них может появиться одышка и головокружение. Издание «Вечерняя Москва» напоминает о риске природных пожаров в Москве.

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Автор: Ирина Селезнева
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