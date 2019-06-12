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График работы госучреждений изменится в Москве 12 июня

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График работы госучреждений изменится в Москве 12 июня

Москва, 12 июня. Городские учреждения меняют график работы в День России, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В офисах МФЦ «Мои документы» 12 июня сделали выходным днем. Поликлиники для взрослых будут работать с 09.00 до 16.00, детские — до 15.00.

Дежурные аптеки работают круглосуточно, остальные — до 18.00. Сотрудники центров социальной помощи семье и детям также ушли на выходной, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в День России москвичей пригласили в столичные парки. Для них подготовили большую праздничную программу с концертами, образовательными мастер-классами и спортивными состязаниями.

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Автор: Ирина Селезнева
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