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Москвичей пригласили в столичные парки в День России

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Москвичей пригласили в столичные парки в День России

Москва, 12 июня. Жители российской столицы могут посетить концерты, мастер-классы, спортивные соревнования и выставки в День России, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

В 28 столичных парках подготовили праздничную программу. В Парке Горького, «Сокольниках», «Зарядье» и на других городских площадках выступят популярные музыканты.

Звезды эстрады исполнят песни о России. На образовательные мастер-классы приглашают детей, их научат делать воздушных змеев, рисовать красками, лепить из пластилина. В парке Горького стартует марафон пианистов.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля «КультЛето» подготовили масштабную образовательную программу для детей и школьников. Их познакомят с миром кино и научат играть на барабанах.

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Автор: Ирина Селезнева
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