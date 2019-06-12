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Российский триколор из 750 тыс. проездных установили в московском метро

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Российский триколор из 750 тыс. проездных установили в московском метро

Москва, 12 июня. Флаг Российской Федерации, сделанный из бумажных проездных билетов «Единый», установили в столичном метрополитене к Дню России. Об этом в среду сообщили в пресс-службе метро Москвы. 

По данным пресс-службы, триколор высотой два метра установили в аванзале станции столичного метро «Курская». Он выполнен из 750 тыс. использованных проездных «Единый» белого, синего и красного цвета.

Отмечается, что сегодня на стойках «Живое общение» пассажирам метрополитена в честь праздника будут презентовать маленькие флажки и значки с государственной символикой.

Кроме того, на станции «Курская» выступят с концертом участники одной из музыкальных групп проекта «Музыка в метро». На других станциях вокалисты и коллективы исполнят патриотические песни.

В российской столице в среду пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к Дню России. На 40 площадках, включая Тверской, Гоголевский, Рождественский и Чистопрудный бульвары, на протяжении всего дня будут выступать участники крупнейшего исторического фестиваля «Времена и эпохи» более чем из 20 государств.

Ранее сообщалось, что автомобильные парковки в Москве в День России будут бесплатными.

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Автор: Сергей Петров
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