Движение на Кутузовском проспекте парализовано после смертельного массового ДТП

Москва, 12 июня. Движение по Кутузовскому проспекту в Москве практически парализовано после аварии с участием нескольких машин, в которой один человек погиб и двое пострадали.

Как стало известно ФАН, автокатастрофа произошла в районе дома №24: столкнулись не менее шести автомобилей, среди которых оказались BMW X6 и Gelandewagen. По предварительным данным, жертвой аварии стал один человек, еще двое пострадали.

По некоторым данным, погибший — водитель Renault Duster.