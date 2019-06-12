Парковки в Москве в День России будут бесплатными

Москва, 12 июня. Парковка в российской столице будет бесплатной в среду в честь празднования Дня России. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

По словам заместителя мэра Максима Ликсутова, это сделано, чтобы горожане и гости столицы могли удобно оставить машину недалеко от мест проведения праздника. При этом платные парковки со шлагбаумами будут работать в прежнем режиме.

Праздничные мероприятия в столице пройдут на 40 площадках, среди них Гоголевский, Рождественский, Тверской и Чистопрудный бульвары. На историческом фестивале «Времена и эпохи» выступят участники из более 20 стран. Музыкальный фестиваль «Россия» пройдет в парке «Коломенское». Также концерты состоятся в Парке Победы Парке Горького, и на Поклонной горе. Праздничный концерт на Красной площади пройдет с 19.30 до 21.20.

Ранее Google выпустил дудл ко Дню России, а госсекретарь США Майк Помпео поздравил с россиян с Днем России от лица Трампа и американцев.