Подмосковье вошло в топ-10 регионов РФ с самым быстрым ростом зарплат

Москва, 11 июня. Московская область вошла в топ-10 российских регионов с самыми высокими темпами роста реальной зарплаты. Соответствующее сообщение передает пресс-служба губернатора и правительства области.

Согласно данным экспертов, реальный рост заработной платы россиян в РФ в 2019 году составит около 3%.

Московская область вошла в рейтинг субъектов, где «прогнозируются самые значительные темпы роста в нынешнем году и первой половине следующего — 4,5%», пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец сообщил, что экономика Подмосковья будет расти за счет значительного объема инвестиций и достаточно высоких темпов строительства.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб, являющаяся членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал, как приблизить зарплаты россиян к необходимому денежному минимуму.