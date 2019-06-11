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Синоптики предупредили москвичей о скором похолодании

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Синоптики предупредили москвичей о скором похолодании

Москва, 11 июня. Похолодание ожидает жителей и гостей Москвы 13 июня. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным синоптиков, в четверг столбики термометров в столице опустятся до 21-23 градусов. Как пояснил Вильфанд, похолодание связано с радикальным изменением циркуляции воздуха. 13 июня Москва окажется под влиянием хорошо выраженного фронта с кратковременным дождем и грозой.

14 и 15 июня термометры в столице покажут до +25 градусов, сообщает RT со ссылкой на ТАСС. Также в пятницу и субботу москвичей ожидает облачная погода.

Вильфанд отметил, что 11 и 12 июня температура воздуха в столице составит от +28 до +30 градусов. В День России возможны небольшие осадки.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары. Предупреждение действует 11 июня с 12.00 в течение восьми часов.

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Автор: Василиса Бойко
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