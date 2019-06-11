Здание пилорамы загорелось в подмосковном Королеве

Москва, 11 июня. Здание пилорамы загорелось в поселке Торфопредприятия в подмосковном округе Королев. Площадь пожара составила 4,7 тысячи квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в оперативные службы 11 июня в 7.10. В 7.55 пожар удалось локализовать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области. К тушению огня привлекались 17 единиц техники и 43 человека, в том числе сотрудники и оборудование МЧС.

Загоревшаяся пилорама была построена в 1947 году. Размер здания — 80 на 40 метров. Высота сгоревшего строения составляет пять метров. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, во время пожара была угроза перехода огня на здания, расположенные рядом с пилорамой.

Ранее сообщалось о крупном пожаре, который произошел рядом с заводом «Рубин» в Подмосковье 23 мая. За территорией завода загорелся мусор.