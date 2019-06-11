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Известный мотоблогер Болт разбился в Подмосковье

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Известный мотоблогер Болт разбился в Подмосковье

Москва, 11 июня. Артем Болдырев, более известный как мотоблогер Болт, скончался после ДТП в Подмосковье. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, он ехал по трассе, руля ногами, и врезался в «Газель».

ДТП произошло на 68 км трассы М4 Дон днем в понедельник. По словам очевидцев, Болдырев ехал на своем байке, руля ногами, и снимал все на камеру. В результате опасной езды он врезался в «Газель», упал с мотоцикла и погиб. 

Очевидцы засняли на фото момент с трюком Болта, а также последствия опасной езды. На кадрах видно, что мотоцикл лежит довольно далеко от тела погибшего.

Блогеру было 33 года. Как сообщает телеканал «360», Болдырев вел свой YouTube-канал, на который подписано 77 315 человек. Мотоциклист из Уфы также фиксировал катающихся без шлемов и экипировки скутеристов, и выкладывал ролики на канал «Стоп труп».

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Автор: Олеся Волкова
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