Лидер группы «Пилот» назвал эйфорией фестиваль «Нашествие»

Москва, 10 июня. Лидер российской группы «Пилот» Илья Черт назвал фестиваль «Нашествие» настоящим праздником для ценителей музыки.

В 2019 году «Нашествие» отмечает двадцатилетие. На площадке фестиваля соберутся ведущие музыканты, чтобы поздравить зрителей с юбилеем проекта.

По словам Ильи Черта, «Нашествие» — это ощущение праздника, эйфории и братства. Именно таким он запомнил первый фестиваль.

«Было какое-то общее единение и какой-то порыв, что это потрясающее событие для всех, которое на глубоком уровне всех объединяло», — сказал музыкант, его цитирует НСН.

В этом году фестиваль пройдет с 19 по 21 июля в Тверской области. На площадке «Нашествия» выступят группы ДДТ, «Мумий Тролль», Би-2, «Аквариум», «Алиса», «Сплин» и другие исполнители.

Ранее сообщалось, что глава Роскомоса Дмитрий Рогозин рассказал о поддержке фестиваля. Участники музыкального мероприятий увидят первый луноход и смогуть подать заявку в национальный отряд космонавтов.

В 2017 году находчивые пользователи продавали грязь с «Нашествия». Во время проведения фестиваля несколько дней шел дождь, но это не остановило музыкантов и слушателей.