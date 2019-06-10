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Глава IKEA назвал отходы ресурсами для новых производств

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Глава IKEA назвал отходы ресурсами для новых производств

Москва, 10 июня. Гендиректор IKEA по России Понтус Эрнтелл считает, что мусор в будущем должен стать ресурсом. Об этом он заявил после участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Тема мусора стала одной из центральных на ПМЭФ. Иностранные гости высоко оценили «мусорную реформу» в России. Понтус Эрнтелл считает, что Подмосковье должно быть экологически устойчивым регионом. Необходимо минимизировать отходы.

По мнению главы IKEA в России, изменения должны произойти в самом обществе.

«Речь идет о ведении устойчивого экологичного образа жизни, о переходе от массового потребления к массовой переработке», — пояснил Эрнтелл, его цитирует «360».

Топ-менеджер подчеркнул, что россияне должны рассматривать мусор не как проблему, а как ресурс. То есть в будущем появятся технологии переработки отходов и создания новых материалов.

Ранее на полях ПМЭФ глава РЭО Денис Буцаев заявил, что российской отрасли обращения с отходами нужны серьезные компании-инвесторы.

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Автор: Ирина Селезнева
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