Мемориальная доска певице Людмиле Зыкиной появилась в Москве



Москва, 10 июня. Торжественное открытие мемориальной доски на фасаде дома на Котельнической набережной состоялось в Москве.

10 июня исполняется 90 лет со дня рождения Людмилы Зыкиной. Поклонники народной артистки пришли на открытие мемориальной доски.

Проект был подготовлен скульптором Салаватом Щербаковым и архитектором Игорем Воскресенским. В церемонии приняли участие лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман, народная артистка СССР Мира Кольцова.

«Людмила Георгиевна была не только блистательной певицей, которой осталась навеки, она была так гармонична!» — сказала Кольцова.

Бертман назвал Зыкину «душой России», голосом поколений. Самые известные песни Зыкиной — «Течет река Волга», «Подари мне платок».

Артистка гастролировала по всему СССР, давала концерты для военнослужащих в горячих точках. Она скончалась в 2009 году на 81-м году жизни.

Ранее сообщалось, что в Москве у здания министерства иностранных дел в октябре откроют памятник выдающемуся российскому дипломату Евгению Примакову.