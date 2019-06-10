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«Желтый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявили в Москве

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«Желтый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявили в Москве

Москва, 10 июня. В российской столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары и высокой пожароопасности на 11 июня, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 12.00 в течение восьми часов. Дневная температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. Ожидается облачная погода, без осадков.

Ранее сообщалось, что 10 июня в Москве ожидаются сильные дожди с градом и грозой. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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Автор: Ирина Селезнева
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