«Желтый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявили в Москве

Москва, 10 июня. В российской столице объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары и высокой пожароопасности на 11 июня, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение действует с 12.00 в течение восьми часов. Дневная температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. Ожидается облачная погода, без осадков.

Ранее сообщалось, что 10 июня в Москве ожидаются сильные дожди с градом и грозой. В регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.