Памятник Примакову установят у здания МИД в Москве

Москва, 10 июня. Памятник бывшему главе МИД Евгению Примакову будет открыт в октябре в Москве напротив здания министерства, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков принимает участие в научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Он прокомментировал роль Евгения Примакова в нынешнем политическом курсе России.

По мнению помощника главы государства, именно бывшему главе МИД принадлежит ряд идей, которые утверждены Владимиром Путиным. Это независимость России, защита суверенитета и многовекторная дипломатия, пояснил Ушаков.

29 октября в сквере на Смоленской площади столичные власти установят памятник выдающемуся политическому деятелю. В этом году отмечается 90-летие Примакова, который трудился в журналистике, разведке, дипломатии, правительстве во благо России.

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