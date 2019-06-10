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Памятник Примакову установят у здания МИД в Москве

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Памятник Примакову установят у здания МИД в Москве

Москва, 10 июня. Памятник бывшему главе МИД Евгению Примакову будет открыт в октябре в Москве напротив здания министерства, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков принимает участие в научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Он прокомментировал роль Евгения Примакова в нынешнем политическом курсе России.

Памятник Примакову установят у здания МИД в Москве

По мнению помощника главы государства, именно бывшему главе МИД принадлежит ряд идей, которые утверждены Владимиром Путиным. Это независимость России, защита суверенитета и многовекторная дипломатия, пояснил Ушаков.

29 октября в сквере на Смоленской площади столичные власти установят памятник выдающемуся политическому деятелю. В этом году отмечается 90-летие Примакова, который трудился в журналистике, разведке, дипломатии, правительстве во благо России.

Ранее сообщалось, что президент России Владмир Путин поздравил балерину Большого театра Светлану Захарову с днем рождения.

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Автор: Ирина Селезнева
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