Строительство съезда на Ярославское шоссе в Москве начнут в 2019 году

Москва, 10 июня. Новая 700-метровая эстакада для съезда с Северо-Восточной хорды появится на Ярославском шоссе, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Власти планируют начать строительство до конца 2019 года. Эстакаду построят в составе пятого участка Северо-Восточной хорды. Как отмечает АГН «Москва», по ней автомобилисты смогут съехать на Ярославское шоссе.

Как сообщает РИАМО, с 27 июня на участках Бригадирского и Технического переулков введут ограничения движения. Изменения схемы движения связаны со строительными работами. Движение будет односторонним.

Ранее сообщалось, что к концу 2023 году через Москву-реку построят десятки мостов и причалов для водного транспорта.