Новые инженерные коммуникации проложат в парке «Дубки» в Москве

Москва, 10 июня. В парке «Дубки» на севере столицы начали менять сети электроснабжения и освещения, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Планируется модернизировать все инженерные сети и благоустроить территорию. В парке провели подготовительные работы для прокладки кабельной канализации — все провода уберут под землю.

Как сообщили в столичном департаменте капитального ремонта, такой тип прокладки кабелей увеличивает срок службы коммуникаций, пишет издание «Вечерняя Москва». Рабочие протянут 32 км кабеля, установят 300 опор освещения и 50 камер видеонаблюдения.

Как отмечает РИАМО, все работы завершат до конца 2019 года. Ранее столичные власти пригласили москвичей провести лето на ВДНХ.

Организаторы подготовили разнообразную программу, она включает спортивные мероприятия, образовательные и танцевальные мастер-классы.