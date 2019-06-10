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Регистрация для отбора в ИТ-классы стартовала в Москве

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Регистрация для отбора в ИТ-классы стартовала в Москве

Москва, 10 июня. Школьники могут зарегистрироваться для отбора в новые ИТ-классы с 10 по 16 июня, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Заочное тестирование состоится 17 июня. Сервис доступен для девятиклассников, они могут опробовать демо-версию вступительных экзаменов.

Тех ребят, кто успешно прошел заочное тестирование, ждет очный этап 24 июня. Зачислять в новые классы будут в августе, пишет издание «Вечерняя Москва».

IT-классы начнут работать в 34 столичных школах с нового учебного года. Преподаватели научат учащихся программированию, азам робототехники, моделирования и другим дисциплинам, отмечает РИАМО.

Ранее сообщалось, что организаторы фестиваля «КультЛето» пригласили москвичей на образовательные мастер-классы. Желающих научат играть на музыкальных инструментах и познакомят с миром кинематографа.

 

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Автор: Ирина Селезнева
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