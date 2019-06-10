Москвичей предупредили о ливнях с градом 10 июня

Москва, 10 июня. Рабочая неделя в столице начнется с проливного дождя и града, усиления ветра, сообщили в Гидрометцентре России.

Температура воздуха в Москве составит 26-28 градусов тепла, в Московской области столбики термометров покажут 25-30 градусов.

Синоптики предупреждают, что во время грозы скорость ветра увеличится до 17 метров в секунду. Атмосферное давление будет нормальным и составит 753 мм ртутного столба, пишет РИАМО.

Гидрометцентр предупредил об «оранжевом» уровне погодной опасности. Во время неблагоприятных погодных явлений москвичам порекомендовали находиться в помещениях, не оставлять личные авто под деревьями и возле шатких рекламных конструкций.