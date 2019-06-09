«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары

Москва, 9 июня. «Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие сутки из-за аномальной жары. Об этом сказано в прогностической карте на сайте Гидрометцентра.

Предпоследний уровень погодной опасности объявляют, когда погода может причинить вред здоровью человека. Синоптики предупреждают о возможных стихийных бедствиях из-за жаркой погоды.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — сказано в сообщении.

По данным Гидрометцентра, в воскресенье днем воздух в столице прогреется до +30…+32 градусов. В области столбики термометров покажут +28…+33 градуса. Также в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь и гроза. Такая температура превышает климатическую норму на 7-8 градусов. При этом температурный рекорд для 9 июня был зафиксирован в 1948 году, тогда воздух прогрелся до 32,1 градуса.

Ранее сообщалось, что аномальная жара установилась по всей Центральной России. По словам главы лаборатории Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в аномально жаркой погоде виноват антициклон, который заблокировал приток прохладного воздуха, поэтому к нам поступает только горячий воздух из тропиков, жара спадет к началу следующей недели.