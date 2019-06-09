Неизвестные «заминировали» Храм Христа Спасителя и мавзолей в Москве

Москва, 9 июня. Неизвестные сообщили об угрозе «минирования» 16 объектов в Москве в воскресенье. Анонимные угрозы поступили в адрес Храма Христа Спасителя, Останкинской телебашни, мавзолея и еще ряда достопримечательностей столицы.

«Неизвестные в воскресенье сообщили о минировании Останкинской телебашни, мавзолея Ленина и еще нескольких учреждений в Москве», — сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника, в настоящий момент сотрудники МВД России проводят проверку объектов с привлечением кинологов, сообщает RT. Информация о «минировании» на Красной площади оказалась ложной.

Волна телефонных звонков о «минировании» снова прокатилась по России с начала 2019 года. За это время были эвакуированы сотни торговых центров, супермаркетов, вокзалов, школ, поликлиник в разных городах России. На фоне участившихся ложных сообщений о «минировании» объектов было принято решение ужесточить наказание за телефонный терроризм до 10 лет лишения свободы.