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Жара в Москве грозится побить 70-летний рекорд

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Жара в Москве грозится побить 70-летний рекорд

Москва, 9 июня. Температура воздуха в Москве в воскресенье готовится побить исторический рекорд. В последний раз такая жара в столице стояла более 70 лет назад.

Об аномальной погоде журналистам сообщили в центре погоды «Фобос». Метеорологи подчеркнули, что столбики термометра превысили показатели на 9-10 градусов выше нормы, а это «считается аномалией и будет близко к рекорду для этого дня, установленного в 1948 году». Тогда температура воздуха составила 32,1°С

Как уточняет агентство городских новостей «Москва», сегодня москвичам обещают душную и знойную погоду. Интересно, что несмотря на это в небе могут появиться кучево-дождевые облака. Виной тому — испарение водяного пара и сильный прогрев воздуха. Согласно прогнозам синоптиков, 9 июня в Москве будет до 32°С жары.

Накануне в Роспотребнадзоре объяснили, как нужно вести себя в такую жаркую погоду. В ведомстве отметили, что жара негативно влияет на здоровье. Под ударом, в первую очередь, дети и пожилые люди. Могут обостриться хронические заболевания. В связи с этим россиян попросили без необходимости не находиться на улице очень долго и воздержаться от физических нагрузок. Следует также не употреблять калорийную пищу и пить больше воды.

Ранее телеканал 360 сообщал, что из-за аномальной жары в Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности.

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Автор: Игорь Федоров
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