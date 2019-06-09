Бандиты на внедорожнике сбили прохожих и отобрали у них 12 млн рублей в Москве

Москва, 9 июня. Неизвестные на внедорожнике Audi Q7 сбили юго-востоке Москвы четырех человек и забрали у них 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

Инцидент произошел 7 июня в Нижегородском районе Москвы. Поздно вечером трое злоумышленников на иномарке совершили наезд на прохожих. После этого злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону пострадавших и похитили сумку с 12 миллионами рублей.

В результате нападения один человек получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленные раны спины и головы. Пострадавшего доставили в больницу.

Похищенные деньги принадлежали занимающейся торговлей табачной продукцией компании, уточняет агентство «Москва».

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